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Глава Нацполіції констатував зниження рівня злочинності від початку війни, але є нюанс

22 січня 2024 11:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава Нацполіції констатував зниження рівня злочинності від початку війни, але є нюанс
Глава Нацполіції України Іван Виговський. Фото: Нацполіція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Нацполіції України Іван Виговський поділився інформацією про те, як змінилася кримінальна ситуація в країні на тлі тривалого воєнного конфлікту. Він зазначив, що хоча загальна кількість злочинів збільшилася, особливо серйозних та особливо тяжких, вулична злочинність, навпаки, знизилася у більшості регіонів.

Про це Виговський повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами Виговського, зростання кількості злочинів пов'язане із змінами в законодавстві, де, наприклад, прості крадіжки тепер розглядаються як скоєні в умовах війни та кваліфікуються як тяжкі.

Крім того, він згадав, що поліція активно фіксує воєнні злочини, з початку конфлікту задокументувавши понад 111 тисяч випадків, що також впливає на загальну криміногенну ситуацію.

Злочини, пов'язані з наркотиками та зброєю

Виговський також торкнувся теми латентних злочинів, маючи на увазі ті, які поліція виявляє самостійно, включаючи незаконний обіг наркотиків, зброї та вибухівки. Він наголосив, що кількість таких справ значно зросла.

До того ж у поліції спостерігають збільшення кількості звернень, пов'язаних із побутовою злочинністю. Виговський зазначив, що після війни робота поліції не зменшиться, і наголосив на розробці механізмів протидії, включаючи кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що в Україні почала діяти чергова схема шахраїв, де вони вимагають гроші у людей, вказуючи, що хтось із близьких потрапив до поліції. На Рівненщині пенсіонерка стала жертвою злочинців та перерахувала на картку аферистів свої заощадження — майже 40 тисяч гривень.

Додамо, у Львівській області правоохоронці повідомили сімейну пару про підозру у шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.

правосуддя
поліція
Україна
розслідування
злочин
війна в Україні

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