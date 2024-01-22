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Глава МИД России Лавров летел в США 13 часов — в чем причина долгого полета

22 января 2024 11:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава МИД России Лавров летел в США 13 часов — в чем причина долгого полета
Глава МИД РФ Сергей Лавров выходит из самолета. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, однако его полет длился дольше обычного около 13 часов. Причиной тому стало то, что глава МИД РФ "облетал недружественные страны".

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Самолет Лаврова преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка за 12 часов 45 минут. Полет в США обычно длился бы 10 часов, однако глава МИД РФ решил обойти "недружественные страны" и улететь по северному пути.

Целью визита Лаврова в Нью-Йорк является его участие в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Напомним, Организация Объединенных Наций запросила 4,2 млрд долларов для поддержки Украины. Из них 1,1 млрд долларов будут направлены на помощь беженцам и принимающих их громадам.

Ранее мы писали, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада якобы начали поиск путей до окончания войны без участия Украины. Также он отметил, что на Западе меняют свою тактику и стратегию по отношению к Украине.

США
самолет
ООН
Украина
Нью-Йорк
Сергей Лавров
Россия

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