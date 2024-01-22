Глава МЗС Росії Лавров летів до США 13 годин — в чому причина довгого польоту

Глава МЗС РФ Сергій Лавров виходить з літака. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка, однак його політ тривав довше, ніж зазвичай, близько 13 годин. Причиною цьому стало те, що глава МЗС РФ "облітав недружні країни".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

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Літак Лаврова подолав відстань від Москви до Нью-Йорка за 12 годин 45 хвилин. Політ до США зазвичай тривав би 10 годин, однак глава МЗС РФ вирішив оминути "недружні країни" та полетіти північним шляхом.

Метою візиту Лаврова до Нью-Йорка є його участь у засіданнях Ради безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй запросила 4,2 млрд доларів для підтримки України. З них 1,1 млрд доларів будуть спрямовані на допомогу біженцям і громадам, які їх приймають.

Раніше ми писали, що голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що країни Заходу буцімто,розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.