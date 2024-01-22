Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Глава МЗС Росії Лавров летів до США 13 годин — в чому причина довгого польоту arrow

Глава МЗС Росії Лавров летів до США 13 годин — в чому причина довгого польоту

22 січня 2024 11:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Глава МЗС Росії Лавров летів до США 13 годин — в чому причина довгого польоту
Глава МЗС РФ Сергій Лавров виходить з літака. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка, однак його політ тривав довше, ніж зазвичай, близько 13 годин. Причиною цьому стало те, що глава МЗС РФ "облітав недружні країни".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Читайте також:

Довгий політ Лаврова до США

Літак Лаврова подолав відстань від Москви до Нью-Йорка за 12 годин 45 хвилин. Політ до США зазвичай тривав би 10 годин, однак глава МЗС РФ вирішив оминути "недружні країни" та полетіти північним шляхом.

Метою візиту Лаврова до Нью-Йорка є його участь у засіданнях Ради безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй запросила 4,2 млрд доларів для підтримки України. З них 1,1 млрд доларів будуть спрямовані на допомогу біженцям і громадам, які їх приймають.

Раніше ми писали, що голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що країни Заходу буцімто,розпочали пошук шляхів до закінчення війни без участі України. Також він зауважив, що на Заході змінюють свою тактику і стратегію стосовно України.

США
літак
ООН
Україна
Нью-Йорк
Сергій Лавров
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі