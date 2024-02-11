Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Путину нельзя разрешить победить в войне

Министр иностранных дел Польши Сикорский. Фото: Facebook / JankaOchojska

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал мир следить за российским президентом Владимиром Путиным и не дать ему победить в войне в Украине. По словам главы польского МИДа, диктатор может сравнить Украину с землей — этого нельзя допустить.

Об этом Радослав Сикорский сказал в интервью Der Spiegel.

Читайте также:

Сикорский подчеркнул, что нельзя допустить победы Путина в войне

Как указал Сикорский, чтобы избежать уничтожения Украины и не допустить победы РФ, международные партнеры должны усилить свою помощь и поддержку борющейся с российской агрессией стране.

"Путин хочет войти в историю как новый Петр I. Если он победит, он сравняет Украину с землей и загонит ее жителей в свою армию, используя их как базу для новых войн. И тогда сдерживать его или давать отпор будет гораздо дороже, чем помогать Украине сейчас", — подчеркнул министр.

Дипломат отметил, что сейчас Путин противостоит половине демократического мира и хотя РФ тратит большую часть своего бюджета на снаряды и обстрелы Украины, все же она не может победить.

"Путин считает, что наши идеи о демократии и диалоге являются демонстрацией и что отношения между государствами регулируются только силой. Поэтому он понимает только язык силы. С таким мнением он становится на путь Советского Союза. Тот потерпел неудачу, потому что принимал участие в гонке вооружений с Западом, которая привела к краху", — рассказал Сикорский.

Сикорский предсказал последствия проигрыша войны для России

По поводу возможного нападения России на Польшу и страны Балтии глава польской дипломатии сказал, что сейчас не 1914 год, когда возможна еще одна война, а 1938 год. По его словам, ход боевых действий сейчас похож на то, что было в начале Второй мировой войны. Дипломат подчеркнул, что мир будет вынужден дать отпор российскому диктатору и не дать победить в кровавой войне.

Также министр спрогнозировал, какие будут последствия для России, если она проиграет в войне.

"Опыт показывает, что такие поражения принуждают к реформам. Вспомните Первую мировую войну: произошла Февральская революция, свержение царя и, на короткий момент, правительство Александра Керенского, единственное либеральное правительство в России. После проигрыша холодной войны произошли изменения", — добавил глава МИД Польши.

Напомним, помощник министра обороны США заявила, что оказание помощи Украине влияет на глобальную ситуацию в мире. Также существование Украины как суверенного государства отвечает интересам США.

Добавим, член Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев указал, если Украина и Запад проиграют — демократия исчезнет, а мир превратится в диктатуру. Россия вместе со своими партнерами могут приступить к атаке по странам Балтии и Польши с территории Беларуси через Сувалькский коридор.