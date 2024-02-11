Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Путіну не можна дозволити перемогти у війні

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Фото: Facebook / JankaOchojska

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав світ пильнувати за російським президентом Володимиром Путіним та не дати йому перемогти у війні в Україні. За словами глави польського МЗС, диктатор може зрівняти Україну із землею — цього не можна допустити.

Про це Радослав Сікорський сказав в інтервʼю Der Spiegel.

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Сікорський наголосив, що не можна допустити перемоги Путіна у війні

Як вказав Сікорський., щоб уникнути знищення України та не допустити перемоги РФ, міжнародні партнери мають посилити свою допомогу та підтримку країні, що бореться з російською агресією.

"Путін хоче увійти в історію як новий Петро I. Якщо він переможе, він зрівняє Україну із землею та зажене її мешканців у свою армію, використовуючи їх як базу для нових воєн. І тоді стримувати його чи давати відсіч буде набагато дорожче, ніж допомагати Україні зараз", — підкреслив міністр.

Дипломат зауважив, що зараз Путін протистоїть половині демократичного світу і хоча РФ витрачає чималу частину свого бюджету на снаряди та обстріли України, все ж вона не може перемогти.

"Путін вважає, що наші ідеї про демократію та діалог є демонстрацією і що відносини між державами регулюються лише силою. Тому він розуміє лише мову сили. З такою думкою він стає на шлях Радянського Союзу. Той зазнав невдачі, тому що брав участь у гонці озброєнь із Заходом, яка призвела до краху", — розповів Сікорський.

Сікорський передбачив наслідки програшу війни для Росії

Щодо можливого нападу Росії на Польщу та країни Балтії очільник польської дипломатії сказав, що зараз не 1914 рік, коли можлива ще одна війна, а 1938 рік. За його словами, перебіг бойових дій зараз подібний на той, що був на початку Другої світової війни. Дипломат наголосив, що світ буде змушений дати відсіч російському диктатору та не дати перемогти у кривавій війні.

Також міністр спрогнозував, якими будуть наслідки для Росії, якщо вона програє у війні.

"Досвід показує, що такі поразки змушують до реформ. Згадайте Першу світову війну: відбулася Лютнева революція, повалення царя і, на короткий момент, уряд Олександра Керенського, єдиний ліберальний уряд у Росії. Після програшу холодної війни відбулися зміни", — додав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, помічник міністра оборони США заявила, що надання допомоги Україні впливає на глобальну ситуацію у світі. Також існування України як суверенної держави відповідає інтересам США.

Додамо, член Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв вказав, якщо Україна та Захід програють — демократія зникне, а світ перетвориться на диктатуру. Росія разом зі своїми партнерами можуть розпочати атаку по країнах Балтії та Польщі з території Білорусі через Сувалькський коридор.