Гетманцев требует ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей
Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил с требованием ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В своем заявлении он высказал серьезные оговорки относительно работы этой комиссии и отметил необходимость принятия радикальных мер.
Об этом Даниил Гетманцев написал в Telegram.
Ликвидация КРАИЛ
Одним из ключевых аргументов Гетманцева стало отсутствие эффективных мер по защите интересов игроков. Вместо того чтобы активно работать над разработкой и внедрением правил ответственной игры, КРАИЛ оставалась пассивной и неэффективной.
"Сделать акцент не на выяснении отношений и разделения властей внутри самого себя, а на защите интересов игроков путем активного и последовательного формирования культуры ответственной игры в Украине", — отметил Гетманцев в своем заявлении.
Дополнительно, он подчеркнул необходимость тотального контроля за организаторами игорного бизнеса, в частности выполнение ими требований по ограничению доступа к азартным играм. Также он выразил обеспокоенность по поводу возможного влияния стрессовых факторов, вызванных войной, на формирование игровой зависимости среди населения.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал инициативу ликвидации КРАИЛ, считая это "стопроцентным первым шагом" в борьбе с лудоманией и азартными играми в онлайне.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос правительства.
Также мы писали о том, что инициатором петиции является военный 59-й бригады Павел Петриченко, который отметил, что азартные игры становятся серьезной проблемой для многих военнослужащих. Он предлагает внести в парламент законопроект, который во время военного положения ограничит доступ к онлайн-казино для военных, запретит рекламу азартных игр с использованием символики Вооруженных сил Украины и другие мероприятия.
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