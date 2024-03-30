Гетманцев требует ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил с требованием ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В своем заявлении он высказал серьезные оговорки относительно работы этой комиссии и отметил необходимость принятия радикальных мер.

Об этом Даниил Гетманцев написал в Telegram.

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Ликвидация КРАИЛ

Одним из ключевых аргументов Гетманцева стало отсутствие эффективных мер по защите интересов игроков. Вместо того чтобы активно работать над разработкой и внедрением правил ответственной игры, КРАИЛ оставалась пассивной и неэффективной.

"Сделать акцент не на выяснении отношений и разделения властей внутри самого себя, а на защите интересов игроков путем активного и последовательного формирования культуры ответственной игры в Украине", — отметил Гетманцев в своем заявлении.

Дополнительно, он подчеркнул необходимость тотального контроля за организаторами игорного бизнеса, в частности выполнение ими требований по ограничению доступа к азартным играм. Также он выразил обеспокоенность по поводу возможного влияния стрессовых факторов, вызванных войной, на формирование игровой зависимости среди населения.

Сообщение Даниил Гетманцев. Фото: скриншот

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал инициативу ликвидации КРАИЛ, считая это "стопроцентным первым шагом" в борьбе с лудоманией и азартными играми в онлайне.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, касающуюся ограничения доступа к онлайн-казино, собравшей 25 тысяч голосов в течение дня. Глава государства подчеркнул важность этой темы и намерение рассмотреть вопрос правительства.

Также мы писали о том, что инициатором петиции является военный 59-й бригады Павел Петриченко, который отметил, что азартные игры становятся серьезной проблемой для многих военнослужащих. Он предлагает внести в парламент законопроект, который во время военного положения ограничит доступ к онлайн-казино для военных, запретит рекламу азартных игр с использованием символики Вооруженных сил Украины и другие мероприятия.