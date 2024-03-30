Гетманцев вимагає ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, виступив із вимогою ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). У своїй заяві він висловив серйозні застереження щодо роботи цієї комісії та наголосив на необхідності прийняття радикальних заходів.

Про це Данило Гетманцев написав у Telegram.

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Ліквідація КРАІЛ

Одним з ключових аргументів Гетманцева стала відсутність ефективних заходів з захисту інтересів гравців. Замість того, щоб активно працювати над розробкою та впровадженням правил відповідальної гри, КРАІЛ залишалася пасивною та неефективною.

"Зробити акцент не на зʼясування стосунків та поділу влади всередині самого себе, а на захисті інтересів гравців – шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри в Україні", — зазначив Гетманцев у своєму заявленні.

Додатково, він наголосив на необхідності тотального контролю за організаторами грального бізнесу, зокрема на виконання ними вимог щодо обмеження доступу до азартних ігор. Також він висловив занепокоєння щодо можливого впливу стресових факторів, спричинених війною, на формування ігрової залежності серед населення.

Допис Данило Гетманцева. Фото: скриншот

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, підтримав ініціативу ліквідації КРАІЛ, вважаючи це "стовідсотковим першим кроком" у боротьбі з лудоманією та азартними іграми в онлайні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів пртягом дня. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Також ми писали про те, що ініціатором петиції є військовий 59 бригади Павло Петриченко, який зазначив, що азартні ігри стають серйозною проблемою для багатьох військовослужбовців. Він пропонує внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану обмежить доступ до онлайн-казино для військових, заборонить рекламу азартних ігор з використанням символіки Збройних сил України та інші заходи.