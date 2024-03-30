Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Гетманцев вимагає ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей arrow

Гетманцев вимагає ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

30 березня 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Гетманцев вимагає ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей
Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, виступив із вимогою ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). У своїй заяві він висловив серйозні застереження щодо роботи цієї комісії та наголосив на необхідності прийняття радикальних заходів.

Про це Данило Гетманцев написав у Telegram.

Читайте також:

Ліквідація КРАІЛ

Одним з ключових аргументів Гетманцева стала відсутність ефективних заходів з захисту інтересів гравців. Замість того, щоб активно працювати над розробкою та впровадженням правил відповідальної гри, КРАІЛ залишалася пасивною та неефективною.

"Зробити акцент не на зʼясування стосунків та поділу влади всередині самого себе, а на захисті інтересів гравців – шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри в Україні", — зазначив Гетманцев у своєму заявленні.

Додатково, він наголосив на необхідності тотального контролю за організаторами грального бізнесу, зокрема на виконання ними вимог щодо обмеження доступу до азартних ігор. Також він висловив занепокоєння щодо можливого впливу стресових факторів, спричинених війною, на формування ігрової залежності серед населення.

Гетманцев вимагає ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей - фото 1
Допис Данило Гетманцева. Фото: скриншот

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, підтримав ініціативу ліквідації КРАІЛ, вважаючи це "стовідсотковим першим кроком" у боротьбі з лудоманією та азартними іграми в онлайні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, яка стосується обмеження доступу до онлайн-казино, яка зібрала 25 тисяч голосів пртягом дня. Глава держави підкреслив важливість цієї теми та намір розглянути питання урядом.

Також ми писали про те, що ініціатором петиції є військовий 59 бригади Павло Петриченко, який зазначив, що азартні ігри стають серйозною проблемою для багатьох військовослужбовців. Він пропонує внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стану обмежить доступ до онлайн-казино для військових, заборонить рекламу азартних ігор з використанням символіки Збройних сил України та інші заходи.

Верховна Рада
Данило Гетманцев
Україна
азартні ігри
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом