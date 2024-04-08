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Галущенко заявил, что Украина может получить запчасти от закрытых литовских ТЭС

8 апреля 2024 09:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Галущенко заявил, что Украина может получить запчасти от закрытых литовских ТЭС
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Министерство энергетики Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Литовское министерство энергетики предложило демонтировать свои неработающие теплоэлектростанции на детали для помощи Украине. Запчасти могут использоваться для ремонта украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", — рассказал министр.

Глава Министерства энергетики Украины подчеркнул, что техническая помощь поступает от многих стран, и добавил, что эффективные системы ПВО являются лучшей защитой для энергетической инфраструктуры.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, сколько украинских ТЭС за последние недели уничтожила Россия.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предлагается сформировать новый элемент энергосистемы.

Также мы сообщали, что экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, почему Украина не может построить новые ТЭС.

Герман Галущенко
Минэнерго
электроэнергия
сфера энергетики
ТЭС
энергосистема
энергетика

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