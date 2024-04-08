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Галущенко заявив, що Україна може отримати запчастини від закритих литовських ТЕС

8 квітня 2024 09:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Галущенко заявив, що Україна може отримати запчастини від закритих литовських ТЕС
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Литовське Міністерство енергетики запропонувало демонтувати свої непрацюючі теплоелектростанції на деталі для допомоги Україні. Запчастини можуть бути використані для ремонту української енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Литва запропонувала розібрати свої ТЕС на запчастини

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", — розповів міністр.

Глава Міністерства енергетики України підкреслив, що технічна допомога надходить від багатьох країн, і додав, що ефективні системи ППО є найкращим захистом для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, скільки українських ТЕС за останні тижні знищила Росія.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді пропонують сформувати новий елемент енергосистеми.

Також ми повідомляли, що ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, чому Україна не може побудувати нові ТЕС.

Герман Галущенко
Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
ТЕС
енергосистема
енергетика

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