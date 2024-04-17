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Галущенко рассказал, сколько генерации потеряла Украина в результате последних атак РФ

17 апреля 2024 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Галущенко рассказал, сколько генерации потеряла Украина в результате последних атак РФ
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: пресс-служба министерства
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последний месяц Украина потеряла 7 ГВт энергогенерации в результате российских атак. Украинцев предупреждают, что следующая зима будет сложной.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе поездки в Брюссель на неформальное заседание министров энергетики Евросоюза 15 апреля.

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Галущенко рассказал, что по приблизительным подсчетам Украина потеряла до 7 ГВт энергогенерации. Кроме того, российские оккупанты уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, передающих электроэнергию.

В то же время, министр добавил, что летом Украина сможет частично компенсировать эти потери с помощью возобновляемых источников энергии, в частности солнечных электростанций.

"Зима будет вызовом. Поэтому сейчас мы обсуждали способы, как можно было бы быстро увеличить генерацию", — сказал глава Минэнерго.

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Теперь "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно, и рассказали, что для этого нужно.

В связи с напряженной ситуацией в Укрэнерго призвали украинцев экономить использование электроэнергии в вечернее время с 19:00 до 21:00.

Герман Галущенко
отопительный сезон
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
зима
война в Украине

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