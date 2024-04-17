Галущенко розповів, скільки генерації втратила Україна внаслідок останніх атак РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: пресслужба міністерства

За останній місяць Україна втратила 7 ГВт енергогенерації внаслідок російських атак. Українців попереджають, що наступна зима буде складною.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час поїздки в Брюссель на неформальне засідання міністрів енергетики Євросоюзу 15 квітня.

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Галущенко розповів, що за приблизними підрахунками, Україна втратила до 7 ГВт енергогенерації. Крім того, російські окупанти знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, які передають електроенергію.

Водночас міністр додав, що влітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати за допомогою відновлювальних джерел енергії, зокрема сонячних електростанцій.

"Зима буде викликом. Тому зараз ми обговорювали способи, як можна було б швидко збільшити генерацію", — сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо, й розповіли, що для цього потрібно.

У зв'язку з напруженою ситуацією в Укренерго закликали українців економити використання електроенергії у вечірній час, з 19:00 до 21:00.