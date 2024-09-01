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Французская ультралевая партия инициирует процедуру импичмента Макрона

1 сентября 2024 20:29
Валерия Барановская - редактор
Ультраливая партия Франции начала процедуру импичмента Макрона
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Французская ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициирует процедуру импичмента для Президента Франции Эмманюэля Макрона. Партия обвиняет Макрона в злоупотреблении властью и считает его действия недемократическими.

Об этом сообщила глава партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано в соцсети Х в субботу, 31 августа.

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Господин объявил о начале процедуры импичмента Макрона.

"Постановление о начале процедуры импичмента Президента Республики, согласно статье 68 Конституции, сегодня было направлено депутатам для подписания", — говорится в ее сообщении.

Причиной такого шага стало решение Макрона отказаться от назначения кандидата от блока левых партий Люси Касте на должность премьер-министра, что, по мнению партии, злоупотребление властью.

"Макрон отказывается подчиняться народному голосованию, поэтому мы должны его устранить", — заявила Матильда Пано.

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