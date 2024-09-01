Ультраліва партія Франції розпочала процедуру імпічменту Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціює процедуру імпічменту для Президента Франції Емманюеля Макрона. Партія звинувачує Макрона у зловживанні владою і вважає його дії недемократичними.

Про це повідомила очільниця партії "Нескорена Франція" Матильда Пано в соцмережі Х у суботу, 31 серпня.

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Пано оголосила про початок процедури імпічменту Макрона.

"Постанова про початок процедури імпічменту Президента Республіки, відповідно до статті 68 Конституції, сьогодні була надіслана депутатам для підписання", — йдеться у її дописі.

Причиною такого кроку стало рішення Макрона відмовитися від призначення кандидата від блоку лівих партій Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра, що, на думку партії, є зловживанням владою.

"Макрон відмовляється підкорятися народному голосуванню, тому ми повинні його усунути", — заявила Матильда Пано.