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Французька ультраліва партія ініціює процедуру імпічменту Макрона

1 вересня 2024 20:29
Валерія Барановська - редактор
Ультраліва партія Франції розпочала процедуру імпічменту Макрона
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціює процедуру імпічменту для Президента Франції Емманюеля Макрона. Партія звинувачує Макрона у зловживанні владою і вважає його дії недемократичними.

Про це повідомила очільниця партії "Нескорена Франція" Матильда Пано в соцмережі Х у суботу, 31 серпня. 

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Пано оголосила про початок процедури імпічменту Макрона.

"Постанова про початок процедури імпічменту Президента Республіки, відповідно до статті 68 Конституції, сьогодні була надіслана депутатам для підписання", — йдеться у її дописі.

Причиною такого кроку стало рішення Макрона відмовитися від призначення кандидата від блоку лівих партій Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра, що, на думку партії, є зловживанням владою. 

"Макрон відмовляється підкорятися народному голосуванню, тому ми повинні його усунути", — заявила Матильда Пано.

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