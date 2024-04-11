Франция заплатила РФ более 600 миллионов евро за сжиженный природный газ

Судно, перевозящее сжиженный охлажденный природный газ. Фото: AP

Поставки российского сжиженного природного газа во Францию в течение первого квартала 2024 года выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом. В общей сложности Париж в этом году заплатил Кремлю за поставку газа более 600 миллионов евро.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные исследовательского центра в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

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"Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой стороны, платит ей большие деньги", — сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Рост газовой торговли между Парижем и Россией происходит в то время, когда президент Эмманюэль Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину.

В прошлом месяце французский лидер отказался исключить отправку войск в Украину и призвал союзников не быть "трусами", защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не "унижать" российского президента Владимира Путина.

Франция отмечает, что ее закупки газа необходимы для обеспечения поставки газа домохозяйствам по всей Европе, и что она связана с долгосрочным соглашением с Россией, которое юридически сложно разорвать. Однако критики утверждают, что Париж мог бы сделать большее для сокращения закупок, указывая на то, что его бездействие частично обусловлено сопротивлением со стороны французской национальной энергетической компании TotalEnergies.

В любом случае, импорт раскрывает слабость усилий ЕС по уменьшению доходов России от угля, составляющих почти половину бюджета Кремля, поскольку Москва находит все более креативные способы обойти действующие санкции.

Франция не единственная страна, виновная в этом. По меньшей мере, девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ, свидетельствуют данные о поставках. Однако Париж возглавил Евросоюз по абсолютному объему импорта в 2024 году — всего 1,5 миллиона тонн — и по увеличению закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что еще нужно знать

Напомним, профильный Еврокомиссар Кадри Симсон в марте 2024 года заявила, что Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продлению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.

Мы также писали, что в Европе продолжают использовать российский газ, который подается через Украину транзитом. По состоянию на март 2024 г. крупнейшими потребителями газа Российской Федерации являются Словакия и Австрия.