Франція сплатила РФ понад 600 мільйонів євро за скраплений природний газ

Судно, що перевозить скраплений охолоджений природний газ. Фото: AP

Поставки російського скрапленого природного газу до Франції упродовж першого кварталу 2024 року зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком. Загалом Париж цього року заплатив Кремлю за постачання газу понад 600 мільйонів євро.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дані дослідницького центру у галузі енергетики та чистого повітря (CREA).

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"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого — платить їй великі гроші", — сказав дипломат з однієї з країн ЄС

Зростання газової торгівлі між Парижем і Росією відбувається у той час, коли президент Емманюель Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Минулого місяця французький лідер відмовився виключити виправляння військ в Україну і закликав союзників не бути "боягузами", захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не "принижувати" російського президента Володимира Путіна.

Франція наголошує, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення постачання газу домогосподарствам по всій Європі і що вона зв'язана довгостроковою угодою з Росією, яку юридично складно розірвати. Проте критики стверджують, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, вказуючи на те, що його бездіяльність частково зумовлена опором з боку французької національної енергетичної компанії TotalEnergies.

У будь-якому випадку імпорт розкриває слабкість зусиль ЄС щодо зменшення доходів Росії від вугілля, які становлять майже половину бюджету Кремля, оскільки Москва знаходить все більш креативні способи обійти чинні санкції.

Франція не єдина країна, яка винна в цьому. Щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський СПГ, свідчать дані про поставки. Проте Париж очолив Євросоюз за абсолютним обсягом імпорту в 2024 році — загалом 1,5 мільйона тонн — так і за збільшенням закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, профільний Єврокомісар Кадрі Сімсон у березні 2024 року заявила, що Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.

Ми також писали, що у Європі продовжують використовувати російський газ, який подається через Україну транзитом. Станом на березень 2024 року найбільшими споживачами газу Російської Федерації є Словаччина та Австрія.