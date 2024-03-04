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Франция стала первой страной, закрепившей право на аборт в Конституции

4 марта 2024 23:15
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Франция стала первой страной, закрепившей право на аборт в Конституции
Парламент Франции. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Французский парламент внес изменения в Конституцию — теперь женщины имеют законное право на прерывание беременности. Это решение поддержали 780 из 924 членов обеих палат, 72 выступили против.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на France Info.

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Парлемент Франции внес изменения в Конституцию страны. Теперь в статье 34 появилась фраза:

"Закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщине свобода пойти на добровольное прерывание беременности".

Согласно разным опросам, такое решение поддержали 80% населения страны.

"Нас преследуют страдания и память о многих женщинах, которые десятилетиями страдали из-за того, что не могли быть свободными... Мы должны всем этим женщинам", — заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

Президент Франции Эммануэль Макрон в сети X предложил вместе отпраздновать внесение этих изменений в Международный день борьбы за права женщин 8 марта.

Между тем, Французская епископская конференция такое решение осудила, подчеркнув, что за последние два года количество абортов во Франции возросло.

Ватикан также выразил свое несогласие с поправками французского парламента.

Напомним, патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал запретить в России аборты для увеличения популяции.

Между тем Макрон опроверг свое громкое заявление о возможном введении войск НАТО в Украину. В ближайшее время, сказал он, это невозможно.

Франция
закон
Эммануэль Макрон
Ватикан
аборт

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