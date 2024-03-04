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Франція стала першою країною, що закріпила право на аборт у Конституції

4 березня 2024 23:15
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Франція стала першою країною, що закріпила право на аборт у Конституції
Парламент Франції. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Французький парламент вніс зміни у Конституцію — тепер у жінок є законне право на переривання вагітності. Це рішення підтримали 780 із 924 членів обох палат, 72 виступили проти. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на France Info. 

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Парлемент Франції вніс зміни в Конституцію країни. Тепер у статті 34 з'явилася фраза:  

"Закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінці свобода вдатися до добровільного переривання вагітності".

Згідно з різними опитуваннями, таке рішення підтримали 80% населення країни.

"Нас переслідують страждання і пам'ять про багатьох жінок, які десятиліттями страждали через те, що не могли бути вільними... Ми заборгували всім цим жінкам", — заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

Президент Франції Еммануель Макрон у мережі X запропонував разом відсвяткувати внесення цих змін у Міжнародний день боротьби за права жінок 8 березня.

Тим часом Французька єпископська конференція таке рішення засудила, наголосивши, що за останні два роки кількість абортів у Франції зросла. 

Ватикан також висловив свою незгоду з правками французького парламенту. 

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирил закликав заборонити в Росії аборти для збільшення популяції. 

Тим часом Макрон спростував свою гучну заяву про можливе введення військ НАТО в Україну. Найближчим часом, сказав він, це неможливо.

Франція
закон
Емманюель Макрон
Ватикан
аборт

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