Фон дер Ляйен объяснила, чем полезна Европе и Украине оборонно-промышленная стратегия ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила стратегию промышленной обороны Евросоюза на основе совместных закупок. Чиновник убеждена, что она поможет тратить средства рационально и объединит украинские изобретения с оборонной промышленностью блока для создания инновационных проектов.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в Twitter во вторник, 5 марта.

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Урсула фон дер Ляйен заявила, что представленная оборонно-промышленная стратегия поможет рационально использовать ресурсы ЕС. Она также объединит украинские инновации с европейской промышленностью, в результате чего будут новые изобретения и технологии.

"Она (стратегия. — Ред.) поможет государствам-членам не только тратить больше, но и лучше, вместе и по-европейски. И объединит украинские ноу-хау с нашей оборонной промышленностью для содействия инновациям", — отметила президент.

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Стратегию также прокомментировал старший научный сотрудник Bruegel Гунтрам Вольф. По его словам, она совмещает в себе стремление и конкретные меры.

"Для начала, прекрасно, что Европейская комиссия выдвигает такую стратегию. Европа получает слишком мало эффективной обороны за те средства, которые она тратит. Европейская оборонная промышленность фрагментирована, а экономия от масштаба низкая", — подчеркнул аналитик.

Вольф добавил, что много оборонного оборудования закупается за пределами ЕС и потому внутреннее производство медленно развивается.

"В краткосрочной перспективе Европе придется продолжать покупать по всему миру, поскольку внутренние производственные мощности все еще слишком ограничены, чтобы удовлетворить потребности Украины. Но внутреннее производство растет — и должно расти и дальше", — заявил Вольф.

Также аналитик высказался о том, что Еврокомиссия намерена расширить оборонное промышленное производство внутри ЕС. Однако он подчеркнул, что скептически относится к таким целям внутри Европы в рамках согласования зеленой промышленности.

"Хотя я очень скептически относился к таким целям в зеленой промышленной стратегии ЕС, я более открыт к этому в случае с обороной. В конце концов это основная сфера суверенитета, где внешняя зависимость может быть реальной уязвимостью для безопасности", — утверждает ученый.

При этом Вольф подчеркнул, что Европейская программа оборонной промышленности "выглядит как неудачный инструмент для поддержки внутреннего производства в краткосрочной перспективе". Аналитик считает, что выделенных 1,5 млрд евро на 2025-2027 годы на "оборонку" будет недостаточно по сравнению с расходами.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен сменила позицию о сроках переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Европейские чиновники считают, что подобные действия связаны с предстоящими выборами в Евросоюзе.

Также 24 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. В ходе встречи стороны обсудили выделение Украине 50 млрд евро.