Фон дер Ляєн пояснила, чим корисна Європі та Україні оборонно-промислова стратегія ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила стратегію промислової оборони Євросоюзу на основі спільних закупівель. Посадовиця переконана, що вона допоможе витрачати кошти раціонально та об'єднає українські винаходи з оборонною промисловістю блоку для створення інноваційних проєктів.

Про це президентка Єврокомісії повідомила у Twitter у вівторок, 5 березня.

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Урсула фон дер Ляєн заявила, що презентована оборонно-промислова стратегія допоможе раціонально використовувати ресурси ЄС. Вона також об'єднає українські інновації з європейською промисловістю, результатом чого стануть нові винаходи та технології.

"Вона (стратегія. — Ред.) допоможе державам-членам не лише витрачати більше, але й краще, разом і по-європейськи. І об'єднає українські ноу-хау з нашою оборонною промисловістю для сприяння інноваціям", — зауважила президентка.

Скриншот допису Фон дер Ляєн

Також Стратегію прокоментував старший науковий співробітник Bruegel Гунтрам Вольф. За його словами, вона поєднує в собі прагнення і конкретні заходи.

"Для початку, чудово, що Європейська комісія висуває таку стратегію. Європа отримує занадто мало ефективної оборони за ті кошти, які вона витрачає. Європейська оборонна промисловість є фрагментованою, а економія від масштабу є низькою", — підкреслив аналітик.

Вольф додав, що багато оборонного обладнання закуповується за межами ЄС і тому внутрішнє виробництво повільно розвивається.

"У короткостроковій перспективі Європі доведеться продовжувати купувати по всьому світу, оскільки внутрішні виробничі потужності все ще занадто обмежені, щоб задовольнити потреби України. Але внутрішнє виробництво зростає — і має зростати й надалі", — заявив Вольф.

Також аналітик висловився про те, що Єврокомісія має на меті розширити оборонне промислове виробництво всередині ЄС. Однак, він наголосив, що скептично ставиться до таких цілей всередині Європи в рамках узгодження зеленої промисловості.

"Хоча я дуже скептично ставився до таких цілей в зеленій промисловій стратегії ЄС, я більш відкритий до цього у випадку з обороною. Зрештою, це основна сфера суверенітету, де зовнішня залежність може бути реальною вразливістю для безпеки", — стверджує науковець.

При цьому Вольф наголосив, що Європейська програма оборонної промисловості "виглядає як невдалий інструмент для підтримки внутрішнього виробництва в короткостроковій перспективі". Аналітик вважає, що виділених 1,5 млрд євро на 2025-2027 роки на "оборонку" буде недостатньо, порівняно з витратами.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн змінила позицію про терміни переговорів з Україною про вступ до ЄС. Європейські посадовці вважають, що такі дії пов'язані з майбутніми виборами у Євросоюзі.

Також 24 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн у Києві. Під час зустрічі сторони обговорили виділення Україні 50 млрд євро.