Финляндия резко увеличила производство оружия из-за войны в Украине

Производство боеприпасов в Финляндии. Фото: nammo.com

Из-за войны в Украине Министерство обороны Финляндии объявило о выделении 24 миллионов евро для расширения производства боеприпасов. По сравнению с довоенным временем производство увеличилось в пять раз.

Об этом сообщило издание Yle в пятницу, 15 марта.

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Европейская комиссия объявила о вручении грантов в рамках программы ASAP, нацеленной на стимулирование европейского производства боеприпасов, включая финансирование для оборонной промышленности Финляндии.

По словам министра обороны Антти Хакканена, выделение средств Европейской комиссией совпадает с планом, разработанным министерством еще в декабре.

Тем временем эксперт Министерства обороны Финляндии Франс Пелтонен отметил, что отечественное производство боеприпасов уже увеличилось в пять раз по сравнению с довоенным периодом.

Напомним, шведское правительство объявило о своем намерении поддержать чешскую инициативу, направленную на представлении 30 млн евро на покупку боеприпасов для Украины.

Тем временем Министерство обороны США планирует пополнить свои запасы оружия на 6,5 млрд долларов после того, как передаст помощь Украине.