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Фінляндія різко збільшила виробництво зброї через війну в Україні

16 березня 2024 11:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Фінляндія різко збільшила виробництво зброї через війну в Україні
Виробництво боєприпасів у Фінляндії. Фото: nammo.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через війну в Україні Міністерство оборони Фінляндії оголосило про виділення 24 мільйонів євро для розширення виробництва боєприпасів. Порівняно з довоєнним часом виробництво збільшилося вп'ятеро.

Про це повідомило видання Yle у п'ятницю, 15 березня.

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Європейська комісія оголосила про вручення грантів у рамках програми ASAP, спрямованої на стимулювання європейського виробництва боєприпасів, включаючи фінансування для оборонної промисловості Фінляндії.

За словами міністра оборони Антті Хакканена, виділення коштів Європейською комісією збігається із планом, розробленим міністерством ще у грудні.

Тим часом експерт Міністерства оборони Фінляндії Франс Пелтонен зазначив, що вітчизняне виробництво боєприпасів уже збільшилося в п'ять разів порівняно з довоєнним періодом.

Нагадаємо, шведський уряд оголосив про свій намір підтримати чеську ініціативу, спрямовану на подання 30 млн євро на купівлю боєприпасів для України.

Тим часом Міністерство оборони США планує поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після того, як передасть допомогу Україні.

зброя
Фінляндія
боєприпаси
війна в Україні
виробництво

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