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Фиксировала исторический момент — автор книги о Залужном поделилась подробностями написания

4 сентября 2024 05:06
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Людмиле Долгоновской предложили написать книгу о Залужном и она начала фиксировать важные моменты
Людмила Долгоновская на интервью. Фото: Glavcom.ua
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Бывшая пресс-секретарь экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская сначала вообще не планировала писать о нем книгу. Автор книги "Железный генерал. Уроки человечности" заявила, что при написании пыталась в своем роде фиксировать каждый исторический момент.

Такой информацией Долгоновская поделилась в интервью Главкому.

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По ее словам, во время работы с Залужным она фиксировала важную и интересную информацию, которую впоследствии удалось превратить в книгу Залужного.

Во время полномасштабного вторжения Долгоновская осознала, что это исторический момент, который нужно зафиксировать. Эксречница рассказывает, что на написание книги ее подтолкнула Марина Сингаевская, бывшая заместитель гендиректора "Укринформа".

Очередным толчком к написанию стало предложение директора издательства Vivat Юлии Орловой, которая и была инициатором создания книги.

"Я была не уверена, что могу взять на себя такую смелость написать. Очевидно, у меня нет такого писательского таланта, но я понимала, что у меня есть вот эта эксклюзивная информация. И даже самый талантливый человек в писательстве, не видя этого на собственные глаза, вряд ли сможет передать на бумаге это, разве что пересказать с чьих-то слов", — рассказала в интервью Долгоновская.

Людмила решила фиксировать важные моменты, а затем полагаться на профессионализм редакторов издательства, которые будут прорабатывать рукопись.

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