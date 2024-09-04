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Фіксувала історичну мить — авторка книги про Залужного поділилась подробицями написання

4 вересня 2024 05:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Людмилі Долгоновській запропонували написати книгу про Залужного і вона почала фіксувати важливі моменти
Людмила Долгоновська на інтерв'ю. Фото: Glavcom.ua
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Колишня речниця ексголовнокомандуюча ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська спочатку взагалі не планувала писати про нього книгу. Авторка книги "Залізний генерал. Уроки людяності" заявила, що при написанні намагалась у своєму роді фіксувати кожну історичну мить.

Такою інформацією Долгоновська поділилась в інтерв'ю сайту Главком.

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За її словами, під час роботи із Залужним вона фіксувала важливу та цікаву інформацію, яку згодом вдалося перетворити на книгу Залужного. 

Під час повномасштабного вторгнення Долгоновська усвідомила, що це історична мить, яку треба зафіксувати. Ексречниця розповідає, що на написання книги її підштовхнула Марина Сингаївська, колишня заступниця гендиректора "Укрінформу".

Черговим поштовхом до написання стала пропозиція директорки видавництва Vivat Юлії Орлової, яка і була ініціатором створення книги.

"Я була не впевнена, що можу взяти на себе таку сміливість написати. Вочевидь, у мене немає такого письменницького таланту, але я розуміла, що в мене є ось ця ексклюзивна інформація. І навіть найталановитіша людина в письменстві, яка не бачить цього на власні очі, навряд чи зможе передати на папері це, хіба переповісти з чиїхось слів. А якщо так, то інформація може бути спотворена", — розповіла Долгоновська.

Людмила вирішила фіксувати важливі моменти, а потім покладатися на фаховість редакторів видавництва, які опісля опрацьовуватимуть рукопис.

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