Залужний у Великій Британії — з'явилися нові фото

Деякі зміни з часом — Залужний показав, як змінилося його життя у Великій Британії
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нині виконує обов'язки посла нашої держави у Великій Британії. Відтоді він поміняв військовий однострій на смокінг дипломата, а його обов'язки тепер суттєво змінилися.
Стару і нову фотографію з інтригуючим підписом Залужний розмістив на своїй сторінці у Telegram.
Залужний порівняв себе тоді й зараз
Ексголовнокомандувач ЗСУ Залужний, який тепер виконує обов'язки посла України в Британії, показав стару і нову світлини. На одній його можна побачити у часи, коли він керував бойовими діями проти російських загарбників. Біля нього на світлині можна побачити його бойових побратимів з тих часів.
Натомість на новій світлині колишній генерал вже одягнутий у цивільний костюм. Посол стоїть у товаристві військового біля автомобіля. На задньому плані можна побачити, що він перебуває у місті.
"Деякі зміни з часом", — коротко підписав свій пост Залужний.
Інші фото з Лондона
Це вже не перший випадок, коли Залужний публікує фотографії з Великої Британії. Раніше він розмістив світлину зі своєю дружиною Оленою.
В дописі під фото Залужний привітав свою обраницю з Днем народження.
"Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!" — написав Залужний.
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