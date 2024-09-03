Залужний у Великій Британії — з'явилися нові фото

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Салідарнасць

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нині виконує обов'язки посла нашої держави у Великій Британії. Відтоді він поміняв військовий однострій на смокінг дипломата, а його обов'язки тепер суттєво змінилися.

Стару і нову фотографію з інтригуючим підписом Залужний розмістив на своїй сторінці у Telegram.

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Ексголовнокомандувач ЗСУ Залужний, який тепер виконує обов'язки посла України в Британії, показав стару і нову світлини. На одній його можна побачити у часи, коли він керував бойовими діями проти російських загарбників. Біля нього на світлині можна побачити його бойових побратимів з тих часів.

Натомість на новій світлині колишній генерал вже одягнутий у цивільний костюм. Посол стоїть у товаристві військового біля автомобіля. На задньому плані можна побачити, що він перебуває у місті.

"Деякі зміни з часом", — коротко підписав свій пост Залужний.

Стара і нова світлини Залужного. Фото: скриншот

Інші фото з Лондона

Це вже не перший випадок, коли Залужний публікує фотографії з Великої Британії. Раніше він розмістив світлину зі своєю дружиною Оленою.

В дописі під фото Залужний привітав свою обраницю з Днем народження.

Залужний з дружиною в Лондоні. Фото: скриншот

"Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!" — написав Залужний.