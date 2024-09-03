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Некоторые изменения со временем — Залужный показал, как изменилась его жизнь в Великобритании

3 сентября 2024 20:18
Дмитрий Галушка - Редактор
Залужный в Великобритании появились новые фото
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Солидарность
Дмитрий Галушка - Редактор

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выполняет обязанности посла нашего государства в Великобритании. С тех пор он поменял военную форму на смокинг дипломата, а его обязанности теперь существенно изменились.

Старую и новую фотографию с интригующей подписью Залужный разместил на своей странице в Telegram.

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Экс-главнокомандующий ВСУ Залужный, теперь исполняющий обязанности посла Украины в Британии, показал старое и новое фото. На одном его можно увидеть во времена, когда он руководил боевыми действиями против российских захватчиков. Возле него на фотографии можно увидеть его боевых побратимов тех времен.

На новой фотографии бывший генерал уже одет в гражданский костюм. Посол стоит в обществе военного возле автомобиля. На заднем плане можно увидеть, что пребывает в городе.

"Некоторые изменения со временем", — коротко подписал свой пост Залужный.

Залужный
Старая и новая фотографии Залужного. Фото: скриншот

Другие фото из Лондона

Это уже не первый случай, когда Залужный публикует фотографии из Великобритании. Ранее он разместил фотографию со своей женой Еленой.

В сообщении под фото Залужный поздравил свою избранницу с Днем рождения.

Жена Залужного
Залужный с женой в Лондоне. Фото: скриншот

"Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения!" — написал Залужный.

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