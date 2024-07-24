Валерій Залужний з дружиною Оленою в Лондоні — фото

Залужний виклав фото з дружиною у Лондоні і зворушливо привітав її з Днем народження
Колишній головнокомандувач Збройними силами, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний регулярно радує своїх підписників романтичними світлинами, де він разом зі своєю дружиною. От і цього разу, у День народження Олени, він лишився вірний цій маленькій традиції.
Чергове ніжне фото зі своєю дружиною Оленою Залужний опублікував на своїй сторінці у Telegram у середу, 24 липня.
Залужний з дружиною в Лондоні
На світлині можна побачити ексголовнокомандувача ЗСУ зі своєю дружиною Оленою в Лондоні. Фотографію супроводжує лагідний напис, в якому Залужний вітає свою кохану з Днем народження.
"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю де тебе знімав я. Це лише декілька знімків де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото де ми разом. І так воно і є", — написав Залужний.
Посол України у Великій Британії додав, що йому дуже важко уявити як би склалося життя без дружини і на скільки важко їй було завжди бути поруч.
"Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!", — написав Залужний.
Раніше помічниця Залужного Людмила Долгоновська розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього нормальні вихідні.
Нагадуємо, що за кілька днів до від'їзду у Велику Британію Залужний оприлюднив романтичну світлину зі своєю дружиною.
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