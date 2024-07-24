Валерій Залужний з дружиною Оленою в Лондоні — фото

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Салідарнасць

Колишній головнокомандувач Збройними силами, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний регулярно радує своїх підписників романтичними світлинами, де він разом зі своєю дружиною. От і цього разу, у День народження Олени, він лишився вірний цій маленькій традиції.

Чергове ніжне фото зі своєю дружиною Оленою Залужний опублікував на своїй сторінці у Telegram у середу, 24 липня.

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На світлині можна побачити ексголовнокомандувача ЗСУ зі своєю дружиною Оленою в Лондоні. Фотографію супроводжує лагідний напис, в якому Залужний вітає свою кохану з Днем народження.

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе, зовсім немає власних фото, за великою рідкістю де тебе знімав я. Це лише декілька знімків де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото де ми разом. І так воно і є", — написав Залужний.

Посол України у Великій Британії додав, що йому дуже важко уявити як би склалося життя без дружини і на скільки важко їй було завжди бути поруч.

"Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!", — написав Залужний.

Валерій Залужний з дружиною Оленою. Фото: скриншот

Раніше помічниця Залужного Людмила Долгоновська розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього нормальні вихідні.

Нагадуємо, що за кілька днів до від'їзду у Велику Британію Залужний оприлюднив романтичну світлину зі своєю дружиною.