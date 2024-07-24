Валерий Залужный с женой Еленой в Лондоне.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Салідарнасць

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный регулярно радует своих подписчиков романтическими фотографиями, где он вместе со своей женой. Вот и в этот раз, в День рождения Елены, он остался верен этой маленькой традиции.

Очередное нежное фото со своей женой Еленой Залужный опубликовал на своей странице в Telegram у среду, 24 июля.

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На фото можно увидеть экс-головнокомандующего ВСУ со своей женой Еленой в Лондоне. Фотографию сопровождает ласковая надпись, в которой Залужный поздравляет свою любимую с Днем рождения.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото где мы вместе. И так оно и есть", — написал Залужный.

Посол Украины в Великобритании добавил, что ему очень трудно представить как бы сложилась жизнь без жены и насколько тяжело ей было всегда быть рядом.

"Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения!", — написал Залужный.

Валерий Залужный с женой Еленой. Фото: скриншот

Ранее помощница Залужного Людмила Долгоновская рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него нормальные выходные.

Напоминаем, что за несколько дней до отъезда в Великобританию Залужный обнародовал романтическое фото со своей женой.