Валерий Залужный с женой Еленой в Лондоне.

Залужный выложил фото с женой в Лондоне и трогательно поздравил ее с Днем рождения
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный регулярно радует своих подписчиков романтическими фотографиями, где он вместе со своей женой. Вот и в этот раз, в День рождения Елены, он остался верен этой маленькой традиции.
Очередное нежное фото со своей женой Еленой Залужный опубликовал на своей странице в Telegram у среду, 24 июля.
Залужный с женой в Лондоне
На фото можно увидеть экс-головнокомандующего ВСУ со своей женой Еленой в Лондоне. Фотографию сопровождает ласковая надпись, в которой Залужный поздравляет свою любимую с Днем рождения.
"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото где мы вместе. И так оно и есть", — написал Залужный.
Посол Украины в Великобритании добавил, что ему очень трудно представить как бы сложилась жизнь без жены и насколько тяжело ей было всегда быть рядом.
"Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения!", — написал Залужный.
Ранее помощница Залужного Людмила Долгоновская рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него нормальные выходные.
Напоминаем, что за несколько дней до отъезда в Великобританию Залужный обнародовал романтическое фото со своей женой.
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