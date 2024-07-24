Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Залужный выложил фото с женой в Лондоне и трогательно поздравил ее с Днем рождения arrow

Залужный выложил фото с женой в Лондоне и трогательно поздравил ее с Днем рождения

24 июля 2024 13:10
Дмитрий Галушка - Редактор
Валерий Залужный с женой Еленой в Лондоне.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Салідарнасць
Дмитрий Галушка - Редактор

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный регулярно радует своих подписчиков романтическими фотографиями, где он вместе со своей женой. Вот и в этот раз, в День рождения Елены, он остался верен этой маленькой традиции.

Очередное нежное фото со своей женой Еленой Залужный опубликовал на своей странице в Telegram у среду, 24 июля.

Читайте также:

Залужный с женой в Лондоне

На фото можно увидеть экс-головнокомандующего ВСУ со своей женой Еленой в Лондоне. Фотографию сопровождает ласковая надпись, в которой Залужный поздравляет свою любимую с Днем рождения.

"Просматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У Тебя, совсем нет собственных фото, за большой редкостью где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото где мы вместе. И так оно и есть", — написал Залужный.

Посол Украины в Великобритании добавил, что ему очень трудно представить как бы сложилась жизнь без жены и насколько тяжело ей было всегда быть рядом.

"Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С Днем рождения!", — написал Залужный.

залужный ы его жена
Валерий Залужный с женой Еленой. Фото: скриншот

Ранее помощница Залужного Людмила Долгоновская рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него нормальные выходные.

Напоминаем, что за несколько дней до отъезда в Великобританию Залужный обнародовал романтическое фото со своей женой.

День рождения Валерий Залужный фото Лондон жена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом