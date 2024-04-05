Цифровизация строительства — результаты онлайн-услуг за первые три месяца 2024 года.

Вицепремьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Цифровизация строительной отрасли с Единой государственной электронной системой в сфере строительства (ЕГЭССС) делает процессы более прозрачными и понятными для всех участников рынка, снижая риски коррупции в отрасли. Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о результатах онлайн-услуг за первые три месяца 2024 года.

Об этом Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Как работает ЕГЭССС

"Эта сфера всегда считалась одной из самых коррумпированных, но цифровизация изменила правила игры", — написал глава Минцифры.

Федоров сообщил, что все процессы, связанные с оформлением строительства, уже три года проходят на портале ЕГЭССС. Система создает и хранит документы, фиксирующие характеристики и состояние объектов на разных этапах строительства.

Система также логирует каждый шаг, любые попытки мошенничества сразу заметны и блокируются. Строительные услуги онлайн уже принесли государству 11,2 млрд гривен антикоррупционного эффекта.

Результаты работы ЕГЭССС за три месяца 2024 года

Федоров рассказал, что за первые три месяца этого года люди в несколько кликов получили 13,3 тысячи услуг на портале "Дія". В прошлом году за этот же период их было 8,5 тысячи. Прирост в 36% показывает востребованность портала и онлайн-услуг, особенно в такой сложной сфере.

Источник: t.me/zedigital

Он добавил, что за это время к ЕГЭССС присоединилось 7,6 тысячи пользователей. Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля и другие представители строительного сообщества.

Портал также доступен и для журналистов, общественных активистов и простых граждан, желающих найти информацию о конкретном строительстве или планах застройки в их городах.

Федоров убежден, что Единая государственная электронная система в сфере строительства – ключ к глобальной строительной реформе.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине до конца 2024 года запланировано создание безопасных условий для очного обучения для 300 тысяч учащихся, где это будет разрешать безопасность. В настоящее время определяются наиболее приоритетные регионы для последующего ремонта укрытий в местных школах.

Мы также писали, что министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что война с Россией фактически переросла в противостояние беспилотников, количество которых влияет на ситуацию на передовой. Украина сделала первый шаг в применении искусственного интеллекта в беспилотниках, поддерживая компании, разрабатывающие системы для захвата целей и наведения на них дронов.