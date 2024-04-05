Цифровізація будівництва — які результати онлайн-послуг за перші три місяці 2024 року

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Цифровізація будівельної галузі з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ) робить процеси більш прозорими та зрозумілими для усіх учасників ринку, знижуючи ризики корупції в галузі. Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про результати онлайн-послуг за перші три місяці 2024 року.

Про це Михайло Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Як працює ЄДЕСББ

"Ця сфера завжди вважалася однією з найбільш корумпованих, але цифровізація змінила правила гри", — написав очільник Мінцифри.

Федоров повідомив, що всі процеси, повʼязані з оформлення будівництва, вже три роки відбуваються на порталі ЄДЕССБ. Система створює і зберігає документи, які фіксують характеристики та стан об’єктів на різних етапах будівництва.

Система також логує кожен крок, будь-які спроби шахрайства одразу помітні й блокуються. Будівельні послуги онлайн вже принесли державі 11,2 млрд гривень антикорупційного ефекту.

Результати роботи ЄДЕССБ за три місяці 2024 року

Федоров розповів, що за перші три місяці цього року люди в кілька кліків отримали 13,3 тисяч послуг на порталі "Дія". Минулого року за цей же період їх було 8,5 тисяч. Приріст у 36% показує затребуваність порталу та загалом онлайн-послуг, особливо в такій складній сфері.

Джерело: t.me/zedigital

Він додав, що за цей час до ЄДЕСББ доєдналося 7,6 тисяч користувачів. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники будівельної спільноти.

Портал також доступний і для журналістів, громадських активістів та простих громадян, які хочуть знайти інформацію про конкретне будівництво чи плани забудови в їхніх містах.

Федоров переконаний, що Єдина державна електронна система у сфері будівництва — це ключ до глобальної будівельної реформи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі визначаються найбільш пріоритетні регіони для подальшого ремонту укриттів у місцевих школах.

Ми також писали, що міністр цифрових технологій України Михайло Федоров заявив, що війна з Росією фактично переросла в протистояння безпілотників, кількість яких впливає на ситуацію на передовій. Україна здійснила перший крок у застосуванні штучного інтелекту в безпілотниках, підтримуючи компанії, що розробляють системи для захоплення цілей і наведення на них дронів.