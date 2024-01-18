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Энергообъекты могут быть повреждены — в Укрэнерго назвали причину

18 января 2024 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Энергообъекты могут быть повреждены — в Укрэнерго назвали причину
Ремонт энергообъектов. Фото: ДТЭК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в течение дня синоптики объявили штормовое предупреждение, что может вызвать повреждение электросетей. Кроме того, в последние дни наблюдается тенденция максимального роста потребления электроэнергии преимущественно в утренние часы.

Об этом сообщили в Укрэнерго

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В ведомстве рассказали, что 17 января в 09:30 был зафиксирован суточный максимум потребления электроэнергии. Он на 3,2% превышал аналогичный показатель 16 января.

"В последние дни наблюдается тенденция максимального роста потребления преимущественно в утренние часы. Этому способствует сохранение высокого инерционного потребления, которое обусловлено снижением температуры вечером и ночью", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали помогать энергосистеме и снизить пользование мощными электроприборами, в частности обогревателями и кондиционерами.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что сегодня в течение дня ожидается потепление, среднесуточная температура составит -2°C против -5°C. В то же время по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра, снег, местами гололедица. Налипание снега может привести к обледенению и повреждению линий электропередачи.

Сколько населенных пунктов остается без света

"Утром из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Кировоградской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по другим техническим причинам и боевым действиям обесточены 372 населенных пункта в технические нарушения есть обесточенные потребители в Сумской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, что, несмотря на то, что половину зимы энергетика Украины выдержала, у нас, вероятно, еще могут повториться блекауты, которые были осенью 2022 года. Энергетики пока не могут гарантировать, что отключений света в Украине не будет.

погода
Укрэнерго
энергетика
свет

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