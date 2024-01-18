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Енергооб'єкти можуть бути пошкоджені — в Укренерго назвали причину

18 січня 2024 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Енергооб'єкти можуть бути пошкоджені — в Укренерго назвали причину
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні упродовж дня синоптики оголосили штормове попередження, що може спричинити пошкодження електромереж. Крім того, впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання електроенергії переважно в ранкові години.

Про це повідомили в Укренерго

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У відомстві розповіли, що 17 січня о 09:30 був зафіксований добовий максимум споживання електроенергії. Він на 3,2% перевищував аналогічний показник 16 січня.

"Впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години. Цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі", — йдеться у повідомленні. 

Українців закликали допомогати енергосистемі та зменшити користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами.

Крім того, в Укренерго повідомили, що сьогодні впродовж дня очікується потепління, середньодобова температура складе -2°C проти -5°C. Водночас по всій Україні очікується погіршення погодних умов: сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця. Налипання снігу можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередачі. 

Скільки населених пунктів залишається без світла

"На ранок через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів в Кіровоградській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 372 населених пункти в  технічні порушення є знеструмлені споживачі в  Сумській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Нагадаємо, що попри те, що половину зими енергетика України витримала, у нас, ймовірно, ще можуть повторитися блекаути, які були восени 2022 року. Енергетики наразі не можуть гарантувати, що відключень світла в Україні не буде.

погода
Укренерго
енергетика
світло

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