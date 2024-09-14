Первые дни войны в Украине - новости

Вторжение РФ. Фото: Генштаб

В первые дни российского вторжения тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохранял спокойствие и сдержанную реакцию профессионала. На пункте управления не было паники, все работали четко и слаженно. А вот сложнее всего генералу давались потери людей и территорий.

Об этом Новини.LIVE рассказала Людмила Долгоновская, экс-советница Валерия Залужного по стратегическим коммуникациям.

Читайте также:

"Я разочарую и читателей и зрителей, ведь у Валерия Федоровича была спокойная реакция профессионала (в первые дни войны. — Ред). Военные постоянно готовятся к войне, они знают свое дело. Не было паники на пункте управления, все было четко и слаженно", – уточнила Долгоновская.

По ее словам, эмоционально сложно переживать приходилось потери. Ведь все мы люди, и для нас эта война для каждого личная.

"Все сложно было. Это и осада Мариуполя, когда приходилось принимать сложные решения, когда теряли Луганщину… И вообще, каждая потеря — это серьезные переживания. Ни для кого из нас статистика потерь не была статистикой", — подытожила она.

Напомним, бывшая пресс-секретарь экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская сначала вообще не планировала писать о нем книгу. Автор книги "Железный генерал. Уроки человечности" заявила, что при написании пыталась в своем роде фиксировать каждый исторический момент.