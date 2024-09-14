Перші дні війни в Україні - новини

Вторгнення РФ. Фото: Генштаб

У перші дні російського вторгнення тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зберігав спокій та мав спокійну реакцію професіонала. На пункті управління не було паніки, всі працювали чітко та злагоджено. А от найскладніше генералу давалися втрати людей та територій.

Про це Новини.LIVE розповіла Людмила Долгоновська, ексрадниця Валерія Залужного зі стратегічних комунікацій.

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"Я розчарую і читачів і глядачів, адже у Валерія Федоровича була спокійна реакція професіонала (у перші дні війни. — Ред). Військові постійно готуються до війни, вони знають свою справу. Не було паніки на пункті управління, все було чітко та злагоджено", — уточнила Долгоновська.

За її словами, емоційно складно переживати доводилось втрати. Адже всі ми люди, і для нас ця війна для кожного особиста.

"Все складно було. Це й облога Маріуполя, коли доводилось ухвалювати складні рішення, коли втрачали Луганщину… І загалом кожна втрата — це серйозні переживання. Ні для кого з нас статистика втрат не була статистикою", — підсумувала вона.

Нагадаємо, колишня речниця ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Людмила Долгоновська спочатку взагалі не планувала писати про нього книгу. Авторка книги "Залізний генерал. Уроки людяності" заявила, що при написанні намагалась свого роду фіксувати кожну історичну мить.