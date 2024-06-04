Виталий Манасян, которого уволили из полиции из-за скандала в ресторане Киева, подал в суд

Экс-правоохранитель Манасян, которого уволили из-за скандала в ресторане, подал в суд
Бывший подполковник полиции Виталий Манасян, уволенный из-за скандала в ресторане в Киеве, подал в суд. Он заявил, что хочет восстановить свое имя, а не должность.
Об этом говорится в постановлении в реестре Киевского окружного административного суда.
Манасян подал в суд
Экс-чиновник также хочет получить компенсацию заработка, потерянного за время "вынужденного прогула".
В комментарии "Следству.Инфо" Манасян подчеркнул, что он хочет восстановить свое имя.
"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", — отметил он.
Что предшествовало
В киевском ресторане "Goodwine" 21 апреля полицейский Виталий Манасян сел за забронированный заранее столик бизнесмена Максима Шкиля.
Когда предприниматель попросил Манасяна пересесть, тот ответил в грубой форме, что здесь он будет сидеть.
Люди за соседним столом начали выражать возмущение из-за поведения этого посетителя. После этого сидевшая с ним девушка заявила, что присутствующие даже не знают, с кем связались.
"Разговор закончился тем, что нам всем было изображено наше будущее и пара с угрозами пошла", — рассказал Шкиль.
Напомним, в Национальной полиции отреагировали на скандал, возникший между бизнесменом Максимом Шкилем и работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. В ведомстве заверили, что сотрудник был уволен со службы в правоохранительных органах.
Также в Самборском районе Львовской области сотрудники ТЦК сбили велосипедиста. В интернете опубликовано видео погони военных за мужчиной на велосипеде. В областном ТЦК уже отреагировали.
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