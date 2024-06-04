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Экс-правоохранитель Манасян, которого уволили из-за скандала в ресторане, подал в суд

4 июня 2024 18:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Виталий Манасян, которого уволили из полиции из-за скандала в ресторане Киева, подал в суд
Бывший правоохранитель Виталий Манасян. Фото: Нацполиция
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший подполковник полиции Виталий Манасян, уволенный из-за скандала в ресторане в Киеве, подал в суд. Он заявил, что хочет восстановить свое имя, а не должность.

Об этом говорится в постановлении в реестре Киевского окружного административного суда.

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Экс-чиновник также хочет получить компенсацию заработка, потерянного за время "вынужденного прогула".

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Постановление об открытии производства по административному делу. Фото: скриншот

В комментарии "Следству.Инфо" Манасян подчеркнул, что он хочет восстановить свое имя.

"Меня уволили незаконно. Хочу ли я там работать? Нет. Но восстановить свое имя, что я не негодяй, который там хамил, грубил... Я не собираюсь оправдываться, я все сделаю по закону. Все получат заслуженное наказание", — отметил он.

Что предшествовало

В киевском ресторане "Goodwine" 21 апреля полицейский Виталий Манасян сел за забронированный заранее столик бизнесмена Максима Шкиля.

Когда предприниматель попросил Манасяна пересесть, тот ответил в грубой форме, что здесь он будет сидеть.

Люди за соседним столом начали выражать возмущение из-за поведения этого посетителя. После этого сидевшая с ним девушка заявила, что присутствующие даже не знают, с кем связались.

"Разговор закончился тем, что нам всем было изображено наше будущее и пара с угрозами пошла", — рассказал Шкиль.

Напомним, в Национальной полиции отреагировали на скандал, возникший между бизнесменом Максимом Шкилем и работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. В ведомстве заверили, что сотрудник был уволен со службы в правоохранительных органах.

Также в Самборском районе Львовской области сотрудники ТЦК сбили велосипедиста. В интернете опубликовано видео погони военных за мужчиной на велосипеде. В областном ТЦК уже отреагировали.

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правосудие

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