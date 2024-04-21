Бізнесмен і чиновник Нацполіції поскандалили у ресторані через столик — деталі

Максим Шкіль, бізнесмен. Фото з Facebook

Український бізнесмен Максим Шкіль повідомив про словесну перепалку із працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном. Це сталось вранці у неділю, 21 квітня, в одному із столичних ресторанів.

Про це повідомляє ТСН.

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За словами бізнесмена, інцидент трапився у ресторані магазину "Гудвайн" у Києві. Він попередньо забронював там стіл для сніданку, але коли прийшов, адміністратори закладу повідомили, що його вже зайняв якийсь чоловік.

"Незважаючи на те, що стояв резерв, ми підійшли і ввічливо пояснили, що стіл заброньовано. На що матом почули – вы две дуры, сдесь сидеть буду я. Після чого відвідувач резерв відкинув і сів за стіл. Після того як з даним "гостем" ресторана переговорили, він почав розповідати, що не встане і окреслив перспективу, що зі мною буде. Коли люди за сусіднім столом почали критично обговорювати поведінку цього відвідувача, дівчина, яка сиділа з ним каже — вы даже не представляете, кто мы…Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", — розповів подробиці Максим Шкіль.

Пізніше виявилось, що цим чоловіком нібито був працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян.

Скриншот із Facebook-сторінки бізнесмена Максима Шкіля

"Працівник поліції, який їздить на Ауді RS 6, снідає в Гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього, а для тих хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш "літературною українською мовою" з російським діалектом. Можу сказати одне — що це приклад ганьби високого звання Поліцейський і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку", — додав Максим Шкіль.

Раніше ми писали про подробиці бійки між поліцейським та працівником ТЦК в Одесі.

Водночас у Чернівецькій області представники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Проте під час спілкування одного з них збив автомобіль. Нападників сьогодні відправили під варту без права на заставу.