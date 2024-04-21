Бизнесмен и чиновник Нацполиции поскандалили в ресторане из-за столика — детали

Максим Шкиль, бизнесмен. Фото с Facebook

Украинский бизнесмен Максим Шкиль сообщил о словесной перепалке с работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. Это произошло утром в воскресенье, 21 апреля, в одном из столичных ресторанов.

Об этом сообщает ТСН.

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По словам бизнесмена, инцидент произошел в ресторане магазина "Гудвайн" в Киеве. Он предварительно забронировал там стол для завтрака, но когда пришел, администраторы заведения сообщили, что его уже занял какой-то мужчина.

"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали — вы две дуры, здесь сидеть буду я. После чего посетитель резерв откинул и сел за стол. Он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. После этого нам всем было описано наше будущее и пара с угрозами ушла", — рассказал подробности Максим Шкиль.

Позже оказалось, что этим мужчиной якобы был сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

Скриншот c Facebook-страницы бизнесмена Максима Шкиля

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с российским диалектом. Могу сказать одно — что это пример большого позора звания полицейского и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка", — добавил Максим Шкиль.

Ранее мы писали о подробностях драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе.

В то же время в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападавших сегодня отправили под стражу без права на залог.