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Бизнесмен и чиновник Нацполиции поскандалили в ресторане из-за столика — детали

21 апреля 2024 15:16
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Бизнесмен и чиновник Нацполиции поскандалили в ресторане из-за столика — детали
Максим Шкиль, бизнесмен. Фото с Facebook
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Украинский бизнесмен Максим Шкиль сообщил о словесной перепалке с работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном. Это произошло утром в воскресенье, 21 апреля, в одном из столичных ресторанов.

Об этом сообщает ТСН.

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По словам бизнесмена, инцидент произошел в ресторане магазина "Гудвайн" в Киеве. Он предварительно забронировал там стол для завтрака, но когда пришел, администраторы заведения сообщили, что его уже занял какой-то мужчина.

"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали — вы две дуры, здесь сидеть буду я. После чего посетитель резерв откинул и сел за стол. Он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. После этого нам всем было описано наше будущее и пара с угрозами ушла", — рассказал подробности Максим Шкиль.

Позже оказалось, что этим мужчиной якобы был сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

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Скриншот c Facebook-страницы бизнесмена Максима Шкиля

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с российским диалектом. Могу сказать одно — что это пример большого позора звания полицейского и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка", — добавил Максим Шкиль.

Ранее мы писали о подробностях драки между полицейским и работником ТЦК в Одессе.

В то же время в Черновицкой области представители ТЦК остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Однако во время общения одного из них сбил автомобиль. Нападавших сегодня отправили под стражу без права на залог.

Киев
скандал
полиция
Украина
бизнес
Нацполиция

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