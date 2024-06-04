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Експравоохоронець Манасян, якого звільнили через скандал у ресторані, подав до суду

4 червня 2024 18:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Віталій Манасян, якого звільнили з поліції через скандал у ресторані Києва, подав до суду
Колишній правоохоронець Віталій Манасян. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній підполковник поліції Віталій Манасян, якого звільнили через скандал у ресторані в Києві, подав до суду. Він заявив, що хоче відновити своє ім'я, а не посаду.

Про це йдеться в ухвалі в реєстрі Київського окружного адміністративного суду.

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Експосадовець також хоче отримати компенсацію заробітку, втраченого за час "вимушеного прогулу".

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Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі. Фото: скриншот

У коментарі "Слідству.Інфо" Манасян наголосив, що хоче відновити своє ім'я. 

"Мене звільнили незаконно. Чи хочу я там працювати? Ні. Але відновити своє ім’я, що я не негідник, який там хамив, грубіянив… Я не збираюся виправдовуватися, я все зроблю згідно із законом. Усі отримають заслужене покарання", — зазначив він.

Що передувало

В київському ресторані "Goodwine" 21 квітня правоохоронець Віталій Манасян сів за заброньований заздалегідь столик бізнесмена Максима Шкіля.

Коли підприємець попросив Манасяна пересісти, той відповів у грубій формі, що тут сидітиме він.

Люди за сусіднім столом почали висловлювати обурення через поведінку цього відвідувача. Після цього дівчина, яка сиділа з ним заявила, що присутні навіть не знають, з ким зв'язалися.

"Розмова закінчилась тим, що нам всім було змальовано наше майбутнє і пара з погрозами пішла", — розповів Шкіль.

Нагадаємо, у Національній поліції відреагували на скандал, який виник між бізнесменом Максимом Шкілем та працівником департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталієм Манасяном. У відомстві запевнили, що співробітника було звільнено зі служби у правоохоронних органах.

Також у Самбірському районі Львівської області співробітники ТЦК збили велосипедиста. В інтернеті опубліковано відео погоні військових за чоловіком на велосипеді. В обласному ТЦК вже відреагували.

суд
поліція
компенсація
скандал
правосуддя

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