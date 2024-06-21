Подделывал документы для сербского суда — СБУ объявила подозрение бывшему должностному лицу

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: Радио.Свобода

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику ГУВБ СБУ, которого обвинили в подделке документов для сербского суда. Хотя детективы ГБР не называют фамилию, речь идет об Андрее Наумове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 21 июня.

Читайте также:

ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику СБУ

Как сообщается, экс-чиновник пытался выехать из Сербии в Северную Македонию через ККП "Прешево", утаив от таможенного контроля имущество и деньги.

У него было обнаружено полученное преступным путем следующее имущество:

592 990 евро;

120 102 доллара;

два изумруда.

Сербская полиция задержала его за нарушение двух статей сербского законодательства, однако тот решил подделать официальные документы, чтобы скрыть факт законности происхождения средств и имущества, а именно:

договор займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенный между его отцом и третьим лицом;

акт предоставления средств к Договору займа, вроде бы заключенного между его отцом и этим же лицом.

Однако следователи ГБР в сотрудничестве с сербскими правоохранительными органами установили нелегальное происхождение документов и передали эту информацию в сербский суд.

Что известно о деле Андрея Наумова

Как известно, 29 сентября 2023 года Высший суд сербского Нэша приговорил Андрея Наумова к году лишения свободы по делу об отмывании денег, однако в начале 2024 года он вышел из тюрьмы.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может приютить экс-чиновника, если он будет свидетельствовать против президента Владимира Зеленского.

Однако Белград отказал Украине в экстрадиции Наумова из-за слов главы государства об "изменнике", где тот напрямую обвинил экс-чиновника в государственной измене.