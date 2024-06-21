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Экс-чиновнику СБУ объявили подозрение в подделке документов — детали дела

21 июня 2024 11:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Подделывал документы для сербского суда — СБУ объявила подозрение бывшему должностному лицу
Экс-генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: Радио.Свобода
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику ГУВБ СБУ, которого обвинили в подделке документов для сербского суда. Хотя детективы ГБР не называют фамилию, речь идет об Андрее Наумове.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 21 июня.

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Как сообщается, экс-чиновник пытался выехать из Сербии в Северную Македонию через ККП "Прешево", утаив от таможенного контроля имущество и деньги.

У него было обнаружено полученное преступным путем следующее имущество:

  • 592 990 евро;
  • 120 102 доллара;
  • два изумруда.

Сербская полиция задержала его за нарушение двух статей сербского законодательства, однако тот решил подделать официальные документы, чтобы скрыть факт законности происхождения средств и имущества, а именно:

  • договор займа (возвратной финансовой помощи), якобы заключенный между его отцом и третьим лицом;
  • акт предоставления средств к Договору займа, вроде бы заключенного между его отцом и этим же лицом.

Однако следователи ГБР в сотрудничестве с сербскими правоохранительными органами установили нелегальное происхождение документов и передали эту информацию в сербский суд.

Что известно о деле Андрея Наумова

Как известно, 29 сентября 2023 года Высший суд сербского Нэша приговорил Андрея Наумова к году лишения свободы по делу об отмывании денег, однако в начале 2024 года он вышел из тюрьмы.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может приютить экс-чиновника, если он будет свидетельствовать против президента Владимира Зеленского.

Однако Белград отказал Украине в экстрадиции Наумова из-за слов главы государства об "изменнике", где тот напрямую обвинил экс-чиновника в государственной измене.

СБУ
ГБР
Сербия
Украина
Криминал
подозрение

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