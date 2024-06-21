Підробляв документи для сербського суду — СБУ оголосила підозру колишньому посадовцю

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов. Фото: Радіо.Свобода

Держбюро розслідувань повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ, якого звинуватили у підробці документів для сербського суду. Хоча детективи ДБР не називають прізвище, йдеться про Андрія Наумова.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 21 червня.

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Як повідомляється, ексвисокопосадовець намагався виїхати із Сербії до Північної Македонії через ККП "Прешево", приховавши від митного контролю майно та гроші.

У нього було виявлено отримане злочинним шляхом таке майно:

592 990 євро;

120 102 долари;

два смарагди.

Сербська поліція його затримала за порушення двох статей сербського законодавства, проте той вирішив підробити офіційні документи, щоб приховати факт законності походження коштів та майна, а саме:

договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою;

акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.

Проте слідчі ДБР у співпраці із сербськими правоохоронними органами встановили нелегальне походження документів, та передали цю інформацію до сербського суду.

Що відомо про справу Андрія Наумова

Як відомо, 29 вересня 2023 року Вищий суд сербського Неша засудив Андрія Наумова на рік позбавлення волі у справі щодо відмивання грошей, проте на початку 2024 року він вийшов з в'язниці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія може прихистити експосадовця, якщо той свідчитиме проти президента Володимира Зеленського.

Проте Бєлград відмовив Україні в екстрадиції Наумова через слова глави держави про "зрадника", де той напряму звинуватив експосадовця в державній зраді.