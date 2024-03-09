Эксначальник Генштаба Сергей Шаптала уволен с военной службы, — СМИ
Генерал Сергей Шаптала был снят с военного учета. Ранее он занимал должность начальника Генштаба.
Об этом сообщило издание"Украинская правда" в субботу, 9 марта.
Кто такой Сергей Шаптала
Сергей Шаптала – это украинский военный деятель, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 28 июля 2021 года по 9 февраля 2024 года.
Какая причина увольнения с военной службы
Согласно сообщениям инсайдеров в Минобороны, решение о непригодности к службе было принято на основании выводов ВКЛ.
Увольнение со службы Залужного
8 февраля стало известно об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Недавно президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Сообщалось, что до официального назначения на посольскую работу Залужный не прошел необходимое военно-медицинское освидетельствование, в результате чего было установлено, что он не может продолжать военную карьеру.
Напомним, что недавно Кулеба назвал цель назначения Залужного послом в Великобритании.
Ранее мы писали, что в ВСУ рассказали, какие тяжелые районы на Бахмутском направлении .
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