Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Эксначальник Генштаба Сергей Шаптала уволен с военной службы, — СМИ arrow

Эксначальник Генштаба Сергей Шаптала уволен с военной службы, — СМИ

9 марта 2024 13:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Эксначальник Генштаба Сергей Шаптала уволен с военной службы, — СМИ
Эксначальник Генштаба Сергей Шаптала. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Генерал Сергей Шаптала был снят с военного учета. Ранее он занимал должность начальника Генштаба.

Об этом сообщило издание"Украинская правда" в субботу, 9 марта.

Читайте также:

Кто такой Сергей Шаптала

Сергей Шаптала – это украинский военный деятель, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. Он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 28 июля 2021 года по 9 февраля 2024 года.

Какая причина увольнения с военной службы

Согласно сообщениям инсайдеров в Минобороны, решение о непригодности к службе было принято на основании выводов ВКЛ.

Увольнение со службы Залужного

8 февраля стало известно об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Недавно президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Сообщалось, что до официального назначения на посольскую работу Залужный не прошел необходимое военно-медицинское освидетельствование, в результате чего было установлено, что он не может продолжать военную карьеру.

Напомним, что недавно Кулеба назвал цель назначения Залужного послом в Великобритании.

Ранее мы писали, что в ВСУ рассказали, какие тяжелые районы на Бахмутском направлении .

ВСУ
Валерий Залужный
Генштаб ВСУ
Сергей Шаптала

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать