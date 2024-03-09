Ексначальника Генштабу Сергія Шапталу звільнено з військової служби, — ЗМІ
Генерал Сергій Шаптала був знятий з військового обліку. Раніше він обіймав посаду начальника Генштабу.
Про це повідомило видання "Українська правда" у суботу, 9 березня.
Хто такий Сергій Шаптала
Сергій Шаптала — це український військовий діяч, генерал-лейтенант Збройних сил України. Він був начальником Генерального штабу Збройних сил України з 28 липня 2021 року до 9 лютого 2024 року.
Яка причина звільнення з військової служби
Згідно з повідомленнями від інсайдерів у Міноборони, рішення про непридатність до служби було прийнято на підставі висновків ВКЛ.
Звільнення зі служби Залужного
8 лютого стало відомо про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Нещодавно, президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великобританії.
Повідомлялося, що до офіційного призначення на посольську роботу, Залужний не пройшов необхідний військово-медичний огляд, в результаті чого було встановлено, що він не може продовжувати військову кар’єру.
Нагадаємо, що нещодавно Кулеба назвав мету призначення Залужного послом у Великій Британії.
Раніше ми писали, що у ЗСУ розповіли, які найважчі райони на Бахмутському напрямку.
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