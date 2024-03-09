Ексначальника Генштабу Сергія Шапталу звільнено з військової служби, — ЗМІ

Ексначальник Генштабу Сергій Шаптала. Фото: скриншот

Генерал Сергій Шаптала був знятий з військового обліку. Раніше він обіймав посаду начальника Генштабу.

Про це повідомило видання "Українська правда" у суботу, 9 березня.

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Хто такий Сергій Шаптала

Сергій Шаптала — це український військовий діяч, генерал-лейтенант Збройних сил України. Він був начальником Генерального штабу Збройних сил України з 28 липня 2021 року до 9 лютого 2024 року.

Яка причина звільнення з військової служби

Згідно з повідомленнями від інсайдерів у Міноборони, рішення про непридатність до служби було прийнято на підставі висновків ВКЛ.

Звільнення зі служби Залужного

8 лютого стало відомо про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великобританії.

Повідомлялося, що до офіційного призначення на посольську роботу, Залужний не пройшов необхідний військово-медичний огляд, в результаті чого було встановлено, що він не може продовжувати військову кар’єру.

Нагадаємо, що нещодавно Кулеба назвав мету призначення Залужного послом у Великій Британії.

Раніше ми писали, що у ЗСУ розповіли, які найважчі райони на Бахмутському напрямку.