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Экс-министр обороны Резников занял новую должность — что известно

12 апреля 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-министр обороны Резников занял новую должность — что известно
Соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски, экс-министр обороны Алексей Резников и исполнительный директор UIF Антолий Амелин. Фото: facebook.com/Igor.Liski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший министр обороны Алексей Резников занял новую должность. Он стал директором "Безопасных и Оборонных Программ" Украинского института будущего.

Об этом сообщил соучредитель Института Игорь Лиски в Facebook в пятницу, 12 апреля.

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"Сейчас это актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", — заявил Лиски.

Он пообещал новый уровень аналитики, содержания и дискуссии.

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Пост Лиски. Фото: скриншот

Напомним, 5 сентября 2023 года Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибигу. Его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Алексей Резников
Минобороны
работа
Украина

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