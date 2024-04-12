Экс-министр обороны Резников занял новую должность — что известно

Соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски, экс-министр обороны Алексей Резников и исполнительный директор UIF Антолий Амелин. Фото: facebook.com/Igor.Liski

Бывший министр обороны Алексей Резников занял новую должность. Он стал директором "Безопасных и Оборонных Программ" Украинского института будущего.

Об этом сообщил соучредитель Института Игорь Лиски в Facebook в пятницу, 12 апреля.

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"Сейчас это актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", — заявил Лиски.

Он пообещал новый уровень аналитики, содержания и дискуссии.

Пост Лиски. Фото: скриншот

Напомним, 5 сентября 2023 года Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибигу. Его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.