Экс-министр обороны Резников занял новую должность — что известно
Бывший министр обороны Алексей Резников занял новую должность. Он стал директором "Безопасных и Оборонных Программ" Украинского института будущего.
Об этом сообщил соучредитель Института Игорь Лиски в Facebook в пятницу, 12 апреля.
Новая должность Резникова
"Сейчас это актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мысли и сотрудничество", — заявил Лиски.
Он пообещал новый уровень аналитики, содержания и дискуссии.
Напомним, 5 сентября 2023 года Алексея Резникова уволили с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.
Также 12 апреля Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Сибигу. Его назначили первым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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