Ексміністр оборони Резніков обійняв нову посаду — що відомо
Колишній міністр оборони Олексій Резніков обійняв нову посаду. Він став директором "Безпекових і Оборонних Програм" Українського інституту майбутнього.
Про це повідомив співзасновник Інституту Ігор Ліскі у Facebook у п'ятницю, 12 квітня.
Нова посада Резнікова
"Зараз це актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — заявив Ліскі.
Він пообіцяв новий рівень аналітики, змісту та дискусії.
Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.
Також 12 квітня Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
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