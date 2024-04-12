Ексміністр оборони Резніков обійняв нову посаду — що відомо

Співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі, ексміністр оборони Олексій Резніков та виконавчий директор UIF Антолій Амелін. Фото: facebook.com/Igor.Liski

Колишній міністр оборони Олексій Резніков обійняв нову посаду. Він став директором "Безпекових і Оборонних Програм" Українського інституту майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Інституту Ігор Ліскі у Facebook у п'ятницю, 12 квітня.

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"Зараз це актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — заявив Ліскі.

Він пообіцяв новий рівень аналітики, змісту та дискусії.

Допис Ліскі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Також 12 квітня Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.