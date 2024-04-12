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Ексміністр оборони Резніков обійняв нову посаду — що відомо

12 квітня 2024 21:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ексміністр оборони Резніков обійняв нову посаду — що відомо
Співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі, ексміністр оборони Олексій Резніков та виконавчий директор UIF Антолій Амелін. Фото: facebook.com/Igor.Liski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній міністр оборони Олексій Резніков обійняв нову посаду. Він став директором "Безпекових і Оборонних Програм" Українського інституту майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Інституту Ігор Ліскі у Facebook у п'ятницю, 12 квітня.

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"Зараз це актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю", — заявив Ліскі.

Він пообіцяв новий рівень аналітики, змісту та дискусії.

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Допис Ліскі. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Також 12 квітня Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу. Його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Олексій Резніков
Міноборони
робота
Україна

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