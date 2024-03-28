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Экс-командир полка Азов отреагировал на вероятность ограничения Telegram в Украине

28 марта 2024 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-командир полка Азов отреагировал на вероятность ограничения Telegram в Украине
Максим Жорин. Фото: NV
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-командир полка "Азов" и майор НГУ Максим Жорин отреагировал на вероятность ограничения мессенджера Telegram в Украине. Он заявил, что такие разговоры содержат желание контролировать и внедрять цензуру.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Жорин отреагировал на ограничение Telegram

"Эти разговоры об ограничении Телеграммы - это не о цифровой безопасности, а о желании контролировать и внедрять цензуру. При чем инициаторы законов должны понимать, что фрагментарно "банить" каналы не получится. Поэтому все это преследует цельную блокировку мессенджера", — пишет Жорин.

Он также выразил надежду, что это решение останется простыми намерениями "у некоторых больных голов".

"К Телеграмму есть много вопросов. Но и альтернативы сегодня нет — особенно на фоне антиукраинской политики Meta или Твиттера. А если хочется заняться коллаборантами — то их до сих пор в той же Верховной Раде много", — заметил военный.

Экскомандир полка "Азов" отреагировал на вероятность ограничения Telegram в Украине
Источник: Telegram

Напомним, ранее Максим Жорин выразил обеспокоенность по поводу значительного роста обстрелов украинской инфраструктуры и городов со стороны Российской Федерации на протяжении последнего месяца и возмутился призывами американских партнеров не наносить удары по российским НПЗ.

Также военный прокомментировал теракт в ККЗ Crocus City Hall, заявив, что для этого россиянам и "ИГИЛ" не нужен, ведь они сами отлично справляются.

Верховная Рада
Украина
Telegram
полк "Азов"
блокирование

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