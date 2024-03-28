Екскомандир полку «Азов» відреагував на ймовірність обмеження Telegram в Україні

Максим Жорін. Фото: NV

Екскомандир полку "Азов" та майор НГУ Максим Жорін відреагував на ймовірність обмеження месенджера Telegram в Україні. Він заявив, що такі розмови містять бажання контролювати та впроваджувати цензуру.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Жорін відреагував на обмеження Telegram

"Ці розмови про обмеження Телеграму — це не про цифрову безпеку, а про бажання контролювати та впроваджувати цензуру. При чому ініціатори законів мали б розуміти, що фрагментарно "банити" канали не вийде. Тому все це має на меті тотальне блокування месенджера", — пише Жорін.

Він також висловив сподівання, що це рішення залишиться простими намірами "в деяких хворих головах".

"До Телеграму є багато питань. Але й альтернативи сьогодні немає — особливо на фоні антиукраїнської політики Meta чи Твіттера. А якщо хочеться зайнятись колаборантами — то їх досі в тій самій Верховній Раді багато", — зауважив військовий.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше Максим Жорін висловив занепокоєння щодо значного зростання обстрілів української інфраструктури та міст з боку Російської Федерації упродовж останнього місяця та обурився закликам американських партнерів не завдавати ударів по російських НПЗ.

Також військовий прокоментував теракт в ККЗ Crocus City Hall, заявивши, що для цього росіянам і "ІДІЛ" не потрібен, адже вони самі чудово справляються.