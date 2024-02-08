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Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал инцидент избиения женщины на Прикарпатье из-за ТЦК

8 февраля 2024 00:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин прокомментировал инцидент избиения женщины на Прикарпатье из-за ТЦК
Экскомандир "Азова" Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор НГУ Максим Жорин прокомментировал инцидент в Ивано-Франковской области, где местные избили женщину, обвинив ее в "наведении" ТЦК СП. Он раскритиковал работу полицейских, и призвал их наказать виновных.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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По словам военного, разъяснительные работы по этому делу не помогут.

Экскомандир "Азова" Жорин прокомментировал инцидент избиения женщины на Прикарпатье из-за ТЦК
Пост Жорина. Источник: Telegram

"За инцидент в Ивано-Франковской области, где избили женщину с ребенком за то, что она якобы "наводила военкомов", правоохранительные органы должны очень жестко наказать всех виновных. Не сопли жевать с "разъяснительными работами", а наказать показательно — так, чтобы это стало уроком для всех", — написал Жорин.

Он добавил, что в Украине так не нападают даже на коллаборантов.

"У нас даже на коллаборантов, которые наводят ракеты, так не нападают. Будем играть в демократию с такими чудовищами, вообще страну про**бём", — сказал Жорин.

Напомним, что сегодня в селе Космач Ивано-Франковской области неизвестные женщины напали на мать с ребенком, считая ее "наводчицей" военкомата. В то же время, офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявил, что будущий закон о мобилизации должен также касаться деятельности территориальных центров комплектации, поскольку украинские армейцы негативно относятся к похищениям мужчин с улиц.

Украина
избиение
Ивано-Франковская область
полк "Азов"
ТЦК и СП

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