Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував інцидент побиття жінки на Прикарпатті через ТЦК arrow

Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував інцидент побиття жінки на Прикарпатті через ТЦК

8 лютого 2024 00:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував інцидент побиття жінки на Прикарпатті через ТЦК
Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував інцидент в Івано-Франківській області, де місцеві побили жінку, звинувативши її у "наведенні" ТЦК СП. Він розкритикував роботу поліцейських, і закликав їх покарати винних.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

Читайте також:

Жорін прокоментував побиття жінки

За словами військового, роз'яснювальні роботи в цій справі не допоможуть.

Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував інцидент побиття жінки на Прикарпатті через ТЦК
Допис Жоріна. Джерело: Telegram

"За інцидент в Івано-Франківській області, де побили жінку з дитиною за те, що вона нібито "наводила воєнкомів", правоохоронні органи мають дуже жорстко покарати всіх винних. Не соплі жувати з "роз’яснювальними роботами", а покарати показово - так, щоб це стало уроком для всіх", — написав Жорін.

Він додав, що в Україні так не нападають навіть на колаборантів.

"У нас навіть на колаборантів, які ракети наводять, так не нападають. Будемо гратись в демократію з такими потворами, взагалі країну про***бемо", — сказав Жорін.

Нагадаємо, що сьогодні у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною, бо вважали її "навідницею" військкомату. Водночас офіцер управління 12-ої бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявив, що майбутній закон про мобілізацію має також стосуватися діяльності територіальних центрів комплектації, оскільки українські армійці негативно ставляться до викрадень чоловіків з вулиць. 

Україна
побиття
Івано-Франківська область
полк "Азов"
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі