Екскомандир "Азову" Жорін прокоментував інцидент побиття жінки на Прикарпатті через ТЦК

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна

Колишній командир полку "Азов", майор НГУ Максим Жорін прокоментував інцидент в Івано-Франківській області, де місцеві побили жінку, звинувативши її у "наведенні" ТЦК СП. Він розкритикував роботу поліцейських, і закликав їх покарати винних.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram.

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За словами військового, роз'яснювальні роботи в цій справі не допоможуть.

Допис Жоріна. Джерело: Telegram

"За інцидент в Івано-Франківській області, де побили жінку з дитиною за те, що вона нібито "наводила воєнкомів", правоохоронні органи мають дуже жорстко покарати всіх винних. Не соплі жувати з "роз’яснювальними роботами", а покарати показово - так, щоб це стало уроком для всіх", — написав Жорін.

Він додав, що в Україні так не нападають навіть на колаборантів.

"У нас навіть на колаборантів, які ракети наводять, так не нападають. Будемо гратись в демократію з такими потворами, взагалі країну про***бемо", — сказав Жорін.

Нагадаємо, що сьогодні у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною, бо вважали її "навідницею" військкомату. Водночас офіцер управління 12-ої бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявив, що майбутній закон про мобілізацію має також стосуватися діяльності територіальних центрів комплектації, оскільки українські армійці негативно ставляться до викрадень чоловіків з вулиць.