Экс-чиновница из Херсона отдала оккупантам авто скорой помощи для депортации детей в Россию

СБУ проводит расследование. Фото: t.me/SBUkr

СБУ задержала экс-чиновницу из Херсона, которая передала оккупантам кареты скорой помощи для депортации детей в Россию. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

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Эта женщина, которая содействовала российским силам во время их пребывания в городе, была задержана на границе в пункте пропуска "Краковец", когда пыталась уехать в Евросоюз.

Женщина, ранее занимавшая должность заместителя начальника Центра экстренной помощи и медицины катастроф в Херсоне, была активно вовлечена в управление захваченной медицинской структуры во время оккупации. Она подписала документы, передавая 24 автомобиля скорой помощи оккупантам, тем самым придавая видимость законности этим действиям.

Кроме того, она оказывала содействие в массовой депортации украинских детей. Используя автомобили скорой помощи, дети были вывезены из Херсона в Крым, а затем в Россию, что позволяло маскировать незаконную транспортировку под гуманитарные медицинские перевозки.

Российское военное командование также использовало захваченные медицинские автомобили для эвакуации своих раненых солдат из зоны боевых действий в военные госпитали.

Оправдание коллаборантки после деоккупации и обыски

После деоккупации города, подозреваемая оставалась в Херсоне, пытаясь избежать правосудия и заявляя, что она "вне политики". В конце лета 2023 года она переехала во Львов, где зарегистрировалась как внутренне перемещенное лицо. Во время обысков по её адресам проживания во Львове и Херсоне были обнаружены флеш-накопители и документы.

Сейчас продолжается расследование, и в случае её признания виновной, ей грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Харьковской области разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "стражами порядка". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Также в Чугуеве состоялся суд над бывшей чиновником мэрии Волчанская, которая сотрудничала с оккупантами в период оккупации города. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.