Оккупанты отправляют украинских детей в Беларусь на "курсы по выживанию"

Российский оккупант рядом с детьми. Фото: Украинский Хельсинкский союз по правам человека

Депортированных российскими захватчиками украинских детей отправили на "курсы по выживанию", проводимые белорусскими военными. В целом с сентября 2022 по май 2023 года более 2 400 украинских детей были депортированы в Беларусь.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также:

Россияне вывозят украинских детей в Белоруссию

Государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев" сообщил, что 35 детей из города Антрацит в Луганской области, который был оккупирован россиянами в 2014 году, отправили в белорусский Могилев.

Там детей учили "как вести себя в экстремальных ситуациях". Тренировку проводили белорусские военные.

Сколько в общей сложности детей было вывезено

Исследование Йельского университета показало, что в период с сентября 2022 по май 2023 года более 2 400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь с оккупированных Россией украинских территорий.

В Совете Европы насильственную передачу и русификацию украинских детей уже назвали доказательством геноцида.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил опасность указа российского президента Владимира Путина о гражданстве РФ для украинских детей. Он касается преимущественно детей-сирот и детей, потерявших родительскую опеку.

Напомним, что во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.