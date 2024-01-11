Оккупанты отправляют украинских детей в Беларусь на "курсы по выживанию"
Депортированных российскими захватчиками украинских детей отправили на "курсы по выживанию", проводимые белорусскими военными. В целом с сентября 2022 по май 2023 года более 2 400 украинских детей были депортированы в Беларусь.
Об этом сообщает Politico.
Россияне вывозят украинских детей в Белоруссию
Государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев" сообщил, что 35 детей из города Антрацит в Луганской области, который был оккупирован россиянами в 2014 году, отправили в белорусский Могилев.
Там детей учили "как вести себя в экстремальных ситуациях". Тренировку проводили белорусские военные.
Сколько в общей сложности детей было вывезено
Исследование Йельского университета показало, что в период с сентября 2022 по май 2023 года более 2 400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь с оккупированных Россией украинских территорий.
В Совете Европы насильственную передачу и русификацию украинских детей уже назвали доказательством геноцида.
Ранее мы сообщали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил опасность указа российского президента Владимира Путина о гражданстве РФ для украинских детей. Он касается преимущественно детей-сирот и детей, потерявших родительскую опеку.
Напомним, что во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.
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