Окупанти відправляють українських дітей до Білорусі на "курси з виживання"

Російський окупант поряд з дітьми. Фото: Українська Гельсінська спілка з прав людини

Депортованих російськими загарбниками українських дітей відправили на "курси з виживання", які проводять білоруські військові. Загалом з вересня 2022 до травня 2023 року понад 2 400 українських дітей були депортовані до Білорусі.

Про це повідомляє Politico.

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Росіяни вивозять українських дітей до Білорусі

Державний телеканал "Білорусь 4 Могильов" повідомив, що 35 дітей з міста Антрацит на Луганщині, яке було окуповане росіянами у 2014 році, відправили до білоруського Могильова.

Там дітлахів навчали, "як поводитися в екстремальних ситуаціях". Тренування проводили білоруські військові.

Скільки загалом дітей було вивезено

Дослідження Єльського університету показало, що в період із вересня 2022-го до травня 2023 року понад 2 400 українських дітей віком від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з окупованих Росією українських територій.

У Раді Європи насильницьку передачу та русифікацію українських дітей вже назвали доказом геноциду.

Раніше ми повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей. Він стосується переважно дітей-сиріт та дітей, які втратили батьківське піклування.

Нагадуємо, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.