Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Окупанти відправляють українських дітей до Білорусі на "курси з виживання" arrow

Окупанти відправляють українських дітей до Білорусі на "курси з виживання"

11 січня 2024 17:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти відправляють українських дітей до Білорусі на "курси з виживання"
Російський окупант поряд з дітьми. Фото: Українська Гельсінська спілка з прав людини
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депортованих російськими загарбниками українських дітей відправили на "курси з виживання", які проводять білоруські військові. Загалом з вересня 2022 до травня 2023 року понад 2 400 українських дітей були депортовані до Білорусі.

Про це повідомляє Politico.

Читайте також:

Росіяни вивозять українських дітей до Білорусі

Державний телеканал "Білорусь 4 Могильов" повідомив, що 35 дітей з міста Антрацит на Луганщині, яке було окуповане росіянами у 2014 році, відправили до білоруського Могильова.

Там дітлахів навчали, "як поводитися в екстремальних ситуаціях". Тренування проводили білоруські військові.

Скільки загалом дітей було вивезено

Дослідження Єльського університету показало, що в період із вересня 2022-го до травня 2023 року понад 2 400 українських дітей віком від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з окупованих Росією українських територій.

У Раді Європи насильницьку передачу та русифікацію українських дітей вже назвали доказом геноциду.

Раніше ми повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив небезпеку указу російського президента Володимира Путіна про громадянство РФ для українських дітей. Він стосується переважно дітей-сиріт та дітей, які втратили батьківське піклування. 

Нагадуємо, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати. 

Білорусь
війна
діти
геноцид
Україна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі